Van gesloten fort naar open stadstuin: iconisch hekwerk Nederlandsche Bank verwijderd

Vanmorgen werd in alle vroegte het 400 meter lange kunst-hekwerk van De Nederlandsche Bank (DNB) verplaatst. Het hekwerk zal binnenkort worden tentoongesteld in het Mien Ruyspark in het Brabantse Bergeijk. In 1993 bracht kunstenaar Peter Struycken een beschildering aan op het hekwerk, dat diende als bescherming voor de goudvoorraad van de bank aan het Frederiksplein. Met het verwijderen van het hek is de bank een stapje dichterbij het openstellen van het gebouw voor publiek.

In oktober 2020 is de ruim 14 miljard aan goudbaren en bankbiljetten verplaatst van Amsterdam naar Haarlem. Nu het goud ligt opgeslagen op andere locaties, gaat de Nederlandsche Bank zich openstellen voor de stad. Het verplaatsen van het hekwerk is onderdeel van het 'openbreken van de bank'. De verwachting is dat in 2023 de bank de deuren zal openen. "Je kunt denken aan financiële educatie, we kunnen hier colleges geven, er zullen filmzalen zijn. Maar gewoon een kopje koffie komen drinken kan in de toekomst ook", zegt Maaike van Leuken, programmadirecteur van DNB in een eerder interview tegen AT5/NH Nieuws. Aan de overzijde van de Stadhouderskade wordt een grote vlonder gebouwd, waar bezoekers aan het water kunnen zitten en koffie drinken. De grote ronde toren in het midden van de bank, "De Satelliet", maakt plaats voor een publiek toegankelijke stadstuin. Momenteel is de renovatie van de bank in volle gang.

Onderdelen van het kunst hekwerk

Kunstwerk de Nederlandsche bank

Nummering van de onderdelen

Onderdelen van het kunst hekwerk

Met de hand De inmiddels 82-jarige Kunstenaar Peter Struycken bracht de beschildering destijds aan en maakt vaker werk in de openbare ruimte. Voor het afbreken van het hekwerk is de kunstenaar zelf naar de bank gekomen. "Hij heeft hoogstpersoonlijk de onderdelen van het kunstwerk genummerd, zodat het straks weer in de juiste volgorde kan worden geplaatst. Elk nummer schreef hij met de hand heel zorgvuldig op, daar zat zoveel aandacht en liefde in", zegt de aanwezige Stefanie Colnot, omgevingsmanager van DNB.

Struycken liet aan Het Parool weten teleurgesteld te zijn dat het werk wordt verwijderd, maar dat hij open staat voor een nieuwe opdracht in het gerenoveerde pand van DNB. Het grootste deel van het hekwerk wordt overgeplaatst naar het Mien Ruyspark in Bergeijk en zal daar worden tentoongesteld. In het voorjaar van 2022 kan het kunst hekwerk in de nieuwe, groene omgeving worden bezocht. Wie liever dicht bij huis blijft, kan terecht op het Frederiksplein. Enkele onbeschilderde delen van het hek zullen namelijk gewoon weer worden opgenomen in de renovatie van De Nederlandsche Bank.