Genomineerden Amsterdamprijs voor de Kunst 2021 bekend: "Het is zo fijn om te voelen dat je gezien wordt"

Er is een prijs die vernieuwende kunstenaars en initiatieven stimuleert: de Stimuleringsprijs. De drie genomineerden voor de Stimuleringsprijs zijn spoken word artiest Zeinab El Bouni, multi-disciplinair performer Cherella Gessel en muzikant Willem Smit. Gessel raakt geëmotioneerd als ze het podium op wordt geroepen. "Ik ben heel dankbaar en emotioneel. Het is zo fijn om te voelen dat je gezien wordt."

Werk van het Jaar

Naast de Stimuleringprijs is er een prijs voor de beste culturele prestatie van het jaar: Werk van het Jaar. Hiervoor zijn kunstproject Miracle Garden van Elspeth Diederix, platform over internetcultuur The Hmm en documentaire Klassen van makers Esther Gould en Sarah Sylbing genomineerd.

Sylbing is als geboren en getogen Amsterdammer trots op de nominatie: "Ik vind het extra mooi omdat het een Amsterdamprijs is. Al ons werk is altijd in Amsterdam geweest. Ik weet dat we genomineerd zijn voor Klassen maar het voelt voor mij ook alsof we genomineerd zijn voor al het werk daarvoor."