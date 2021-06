Stad NL V Aftellen tot eerste nachtfeesten: "Wil weer tussen al die vieze zwetende mensen staan"

Veel Amsterdammers hebben er reikhalzend naar uitgekeken: de eerste nacht dat er weer 'ouderwets' tot diep in de nacht gefeest kan worden. Aanstaande zaterdag is het dan eindelijk zover. JoJo Pors van Wij Zijn Amsterdam peilde hoeveel zin de Amsterdammers hebben in die eerste nacht losgaan en ging langs bij twee clubs.

"Ik kan eigenlijk niet wachten tot ik de club in mag", zegt een meisje in de Kalverstraat. En dat sentiment leeft bij de meeste voorbijgangers als hen gevraagd wordt naar hun weekendplannen. Al is een enkeling van plan zich te gaan inhouden: "Ik ga het gewoon rustig aan doen. Ik heb al vijf keer een alcoholvergiftiging gehad, dus ik weet niet of mijn maag het aankan."

Maar op deze uitzondering na is er vooral heel veel enthousiasme. Zin om weer "tussen al die vieze zwetende mensen te staan", aldus een jongen die breedlachend uitkijkt naar zaterdagnacht. In club Shelter, onderin de A'DAM Toren, merkten ze eind vorige maand al dat feestgangers niet kunnen wachten. "In samenwerking met Fieldlab organiseerden we een evenement waarbij vijfhonderd mensen alle remmen los konden gooien", zegt Jelle Brouwer van de A'DAM Toren. "En daaraan merkte je al dat mensen weer staan te popelen om uit te gaan en om zo'n nacht in te gaan."

Supperclub

Wie bij een club naar binnen wil moet een negatieve coronatest kunnen laten zien bij de ingang. Verder lijkt alles verdacht veel op hoe het vroeger was. Geen anderhalve meter afstand en geen beperkte openingstijden. En dat terwijl het er een paar dagen geleden nog op leek dat de clubs nog even moesten wachten. "Ja, dit is niet normaal", zegt Thijs Bouma. Hij opende vlak voor de coronacrisis zijn Bar Rouge aan het Singel. Idee was dat bezoekers er na het eten konden blijven om te dansen in de bar of de bovengelegen Supperclub.

"We hebben hier natuurlijk anderhalf jaar op gewacht", zegt Bouma. "En ik kan niet wachten totdat ik iedereen weer kan zien glimlachen aan het eind van de dag. Dat is waar je het voor doet. Je maakt herinneringen voor het leven met je beste vrienden, je vriendin of je ouders."