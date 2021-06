Vier minderjarigen vast voor neersteken Amsterdamse drillrapper in Almere

Vier minderjarigen blijven nog zeker 60 dagen vastzitten, omdat ze volgens justitie betrokken waren bij een steekpartij die wordt gelinkt aan een vete in de drillrap-scene. Het slachtoffer in die zaak is een man van (net) 18 die begin dit jaar werd neergestoken in Almere. Hij is het jongere broertje van Jay-Ronne Grootfaam, die in 2018 om het leven kwam bij een steekpartij op straat in Zuidoost.

De verdachten zijn een jongen van 16 en twee jongens van 17 uit Amsterdam en een 17-jarige jongen uit Almere, bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM).

De zaak wordt behandeld door het OM in Amsterdam, omdat justitie ervan uit gaat dat de steekpartij voortkomt uit een conflict tussen Amsterdamse drillrapgroepen. Het incident in Almere zou een wraakactie zijn voor een incident twee weken eerder in Amsterdam.

Neergestoken door een collega

De politie vermoedt dat de steekpartij op 4 januari in Almere Muziekwijk een wraakactie was voor het steekincident in een filiaal van de Albert Heijn in de Watergraafsmeer, eind vorig jaar. Bij dat steekincident raakte een 18-jarige medewerker ernstig gewond. Hij zou volgens de politie lid zijn vaneen drillrapgroep.

Volgens de politie werd het slachtoffer in de supermarkt neergestoken door twee mannen, onder wie een collega. Hij zou behoren tot een rivaliserende drillrapgroep en liep op dat moment stage in de Albert Heijn. Die collega is het jongere broertje van de 18-jarige Jay-Ronne Grootfaam, die in 2018 om het leven kwam bij een steekincident in Zuidoost. Het conflict in de drillrap-scene lijkt mede daar te zijn ontstaan.

Aangevallen met machete

Twee weken na het incident in de Albert Heijn werd Grootfaam zelf neergestoken in Almere. Vermoedelijk was dat een wraakactie. De jongen werd op straat aangevallen door een aantal daders, daarbij werd ook een machete gezien. Het slachtoffer rende daarna naar het huis van zijn tante, die 112 belde. Grootfaam had verschillende steekwonden, onder meer in zijn achterhoofd en rug, waardoor hij een klaplong opliep.

Wapens onder bed verdachte

Voor die zaak arresteerde de politie begin deze maand vier verdachten. Bij doorzoekingen vonden agenten onder andere twee omgebouwde (doorgeladen) alarmpistolen, inclusief munitie, een keukenmes (onder een matras) en een machete (onder een bed). Ook vond de politie documenten met logo's van verschillende drillrapgroepen.

De vier jongeren die voor het steekincident in Almere zijn aangehouden, blijven nog zeker twee maanden langer vastzitten.