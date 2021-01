Misdaad NL V Familie vermoorde drillrapper (18) ernstig bedreigd: 'Wie beschermt mij en mijn kinderen?'

De 18-jarige drillrapper Jay-Ronne Grootfaam kwam eind 2019 om het leven toen hij met een machete in zijn nek werd gestoken in Zuidoost door leden van een rivaliserende drillrapgroep. Grootfaam's familie is daarna ernstig bedreigd via sociale media. 'Ik sta hier voor mijn vermoorde zoon, maar ik ben vreselijk bang voor het leven van mijn andere zoon', vertelt zijn moeder Jurney vanmiddag in de rechtbank.

Zijn familie verneemt die bewuste dinsdag 3 september via Snapchat en Instagram dat Jay-Ronne die bloedend op straat ligt, recht voor de ingang van portiekflat Florijn. Het messengevecht dat hieraan voorafgaat duurt slechts 17 seconden. Jurney kan haar zoon nog kort zien en spreken, terwijl hij aan de beademing in het AMC ligt, vlak voordat hij de volgende ochtend overlijdt. 'Ik moest hem laten gaan, met pijn in mijn hart. Mijn eerste zoon, mijn prachtige jongen met zijn kuiltjes in zijn wangen, zo uit mijn leven gerukt.'

Quote 'Ik voel mij angstig. De verdachten worden gesteund en veiliggesteld door politie en justitie, maar wie beschermt mij en mijn kinderen?' moeder jay-ronne graatfaam (18)

Zijn moeder zit vol vragen. Drillrap? Is dat de reden? Jurney wil erover praten, in gesprek gaan met ouders. Maar dan komen de eerste bedreigingen. Jay-Ronnes moeder en de rest van het gezin ontvangen dreigementen, onder meer via Instagram. Jurney doet aangifte, maar voelt zich niet gesteund door politie en justitie. 'Ik voel mij angstig. De verdachten worden gesteund en veiliggesteld door politie en justitie, maar wie beschermt mij en mijn kinderen?' Naast bedreigingen voelt moeder Jurney zich ook beledigd door beeldmateriaal dat rondgaat via sociale media. Zo wordt onderstaande foto gemaakt bij het graf van Jay-Ronne, met de tekst dat er binnenkort op wordt geplast.

Het blijft niet bij alleen dreigementen. Begin dit jaar raakt ook een andere zoon zwaargewond bij een steekincident. Het gaat om de 18-jarige broer van Jay-Ronne. Hij wordt begin januari van dit jaar in Almere in zijn rug, handen, hoofd en nek gestoken met een kapmes. 'Ik sta hier voor mijn vermoorde zoon, maar ik ben vreselijk bang voor het leven van mijn andere zoon die net als de moordenaars nu niet veilig is om alleen op straat te gaan, om bijvoorbeeld te gaan werken of naar school te gaan. Dit alles is zijn broer al afgenomen en nu hetzelfde met hem', vertelt Jurney vandaag. Ze maakt zich zorgen over de toekomst van haar zoon en andere kinderen. Ze wijst naar ouders die wegkijken en steekt de hand in eigen boezem: 'Ik voel en zie totaal geen spijt, want dit heeft geen eind. Het gaat te ver, want er zijn ouders die hun kinderen beschermen en fouten goedpraten, ouders zoals ik die niet op de hoogte zijn met welke vrienden hun kinderen omgaan en wat ze op straat deden of doen.'

Quote 'Ik vraag me af hoeveel ouders dit nog mee moeten maken. Hoeveel van zulke moordenaars zult u nog in de rechtbank moeten zien?' moeder jay-ronne grootfaam (18)

Na de dood van haar zoon is het - soms fatale - geweld onder rivaliserende drillrappers, ook buiten Amsterdam, onverminderd doorgegaan. 'Moedeloos zal ik blijven, want dit geweld onder de jongeren zal niet stoppen en ik vraag me af hoeveel ouders dit nog mee moeten maken. Hoeveel van zulke moordenaars zult u nog in de rechtbank moeten zien? Want ook de kappartij die mijn tweede zoon heeft overleefd zal behandeld worden in uw rechtbank.' Het Openbaar Ministerie eiste vandaag 8 jaar cel en tbs tegen Alexio F. (19) en 12 jaar cel tegen Yamanney A. (21) voor het doodsteken van Grootfaam.