OM eist tot 12 jaar cel en tbs tegen verdachten drillrapmoord Zuidoost

Jay-Ronne werd op 3 september 2019 neergestoken toen hij samen met vier vrienden uit de flat Florijn kwam gelopen in Zuidoost. Bij een messengevecht op straat werd Grootfaam, die zelf ook een machete droeg, geraakt in zijn rechter halsslagader. De jongen bezweek de volgende ochtend in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Jay-Ronne was aangesloten bij drillrapgroep FOG (Fully Op Gevaar) en vocht online en offline een vete uit met een andere drillrapgroep uit Zuidoost: 'KSB' (Kikkenstein Bende). Drill is een vorm van rap die is overgewaaid naar Nederland vanuit Chicago en Zuid-Londen. Sommige drillrappers staan elkaar in videoclips en op sociale media naar het leven.

'Wraakactie voor eerder steekincident'

Dat geldt niet voor alle drillrapgroepen, maar volgens het OM is dat wel het geval bij de formaties waar het slachtoffer en de twee verdachten deel van uitmaken. Justitie heeft aanwijzingen dat de aanleiding voor de fatale steekpartij waarbij Jay-Ronne om het leven kwam een wraakactie is voor een eerder steekincident in Venserpolder. Het gaat om incident op de Agatha Christiesingel in 2018, waarbij twee leden uit de groep (KSB) van verdachten Alexio F. en Yamanney A. ernstig gewond raakten.

Volgens justitie was het de 19-jarige Alexio F. die begin september 2019 uithaalde in de richting van Grootfaams hals, de verwonding waaraan hij uiteindelijk is bezweken. Maar volgens het OM zijn beide verdachten verantwoordelijk voor zijn dood. 'Er sprake geweest van een gezamenlijke uitvoering waarin de rollen van de twee verdachten inwisselbaar zijn.'