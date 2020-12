'Drillrapruzie oorzaak steekpartij Albert Heijn Watergraafsmeer'

De oorzaak van een steekpartij dinsdagmiddag in de Albert Heijn-vestiging aan de Helmholzstraat houdt waarschijnlijk verband met een strijd tussen twee drillrapgroepen uit de Bijlmer.

Dat meldt Het Parool. De steekpartij vond dinsdagmiddag rond 15.00 uur plaats. Meerdere ambulances, politiewagens en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Drillrap uit Zuidoost

Diverse bronnen bevestigen aan Het Parool dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de Bijlmer. De dader zou gelieerd zijn aan de rivalen van FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers Zone 2 noemen.

Veel paniek

De steekpartij zorgde volgens omstanders voor veel paniek bij het winkelend publiek. 'Er lag een hoop bloed, er was zoveel paniek in de winkel en zoveel mensen gingen rennen', vertelt de omstander.

Een medewerker van de gebakkraam zag het slachtoffer de winkel uit komen. 'Met een nekwond of iets, helemaal in het verband. En politiehelikopters. Dus het was echt wel een ernstig iets.'