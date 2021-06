Halsema opent eerste reddingspost van Amsterdam op IJburg

De eerste reddingspost van de stad is vanmiddag geopend op IJburg. Burgemeester Femke Halsema, beschermvrouwe van de reddingsbrigade, opende de post. Het is voor het eerst sinds 108 jaar dat de Amsterdamse Reddingsbrigade een eigen locatie krijgt waar structureel toezicht kan worden gehouden.

Vorig jaar ging het goed mis op IJburg nadat twee zwemmers overleden op het stadstrand. Op 13 augustus werd het lichaam van een jonge vrouw aangetroffen in het water. Dezelfde dag raakte een 40-jarige man vermist in het water. Hij werd na een zoektocht gevonden, maar overleed in het ziekenhuis.

Om de veiligheid van het strand te onderzoeken, besloot de burgemeester het strand te sluiten. Stadsdeel Oost besloot vervolgens te investeren in een reddingspost op IJburg. "Ik ben super trots op de club en onze vrijwilligers", aldus voorzitter Walter Weg van de reddingsbrigade.