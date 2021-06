Bij ongeluk Westpoort overleden Muhammed (28) herdacht: "Hij was echt een topper"

De 28-jarige Muhammed Ali Elitok, die dit weekend om het leven kwam bij een aanrijding in Westpoort, is vanmiddag door vrienden en familieleden herdacht in moskee Mescid-I-Aksa in West. Daarna werden er bloemen neergelegd op de plek van het ongeluk.

De aanrijding vond zaterdagavond om 23.45 uur plaats op de kruising van de Basisweg met de Radarweg. Muhammed, die in Bos en Lommer woonde, zat in de auto met zijn Belgische vriendin en werd aangereden door een automobilist die onder invloed bleek.

De vriendin van Muhammed raakte zwaargewond. De automobilist die het ongeluk veroorzaakte is opgepakt. "Laat dit ook een les zijn voor de jonge bestuurders", zegt een andere vriend. "Alcohol en het verkeer gaat gewoon niet samen. Want je ziet het, ongeluk zit in een klein hoekje."

Hij omschrijft Muhammed als iemand die goed bezig was, altijd behulpzaam was en moeilijk nee kon zeggen. "Hij was gewoon echt een topper. Echt een goede jongen. Hart op de juiste plek. En echt behulpzaam. Echt een mannetje in huis. Dus dat moet zijn broertje nu gaan overnemen."

Het lichaam van Muhammed wordt vanavond naar Turkije gevlogen om daar te worden begraven.