Herdenken en debatteren: Volg Keti Koti donderdag live bij AT5

Op donderdag 1 juli herdenkt Amsterdam het slavernijverleden en wordt de afschaffing daarvan gevierd. Het gehele programma is live op AT5 te volgen.

Keti Koti

Herdenking Oosterpark LIVE vanaf 13.00 uur In het Oosterpark bij het Nationaal Monument Slavernijverleden vindt zoals elk jaar de herdenking plaats. Herdacht wordt dat 158 jaar geleden Nederland formeel de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. De herdenking is ook dit jaar in verband met de coronamaatregelen zonder publiek, maar wordt live uitgezonden op AT5 vanaf 13.00 uur. Om na de herdenking iedereen bij deze dag te betrekken zijn er vanaf 18.00 uur vanuit verschillende locaties zoals het KIT, De Balie en Ganzenhoef live debatten te volgen op AT5. De gasten spreken over het slavernijverleden van de stad en hoe Amsterdam en haar inwoners er nu voor staan.

AT5

Marathondebat Amsterdams Slavernijverleden LIVE vanaf 18.00 uur Middelbare scholieren bijten het spits af met de Jongeren Slavernijdialoog in het KIT. Want hoe kijkt de toekomst van de stad naar de koloniale geschiedenis en wat zien zij hiervan terug in de klas? Zo’n vijftien scholieren spreken over het onderwijs dat ze krijgen over het slavernijverleden en hoe het beter kan. Ze gaan in gesprek met Glenn Helberg, Joandi Hartendorp, Erik Ex, en Tanja Jadnanansing. Het gesprek wordt geleid door Charisa Chotoe.

De scholieren die op 1 juli meepraten in het debat zijn te zien in de AT5-documentaireserie Het Slavernijverleden van Amsterdam. In deze reeks nemen de scholieren de sporen van het slavernijverleden in de stad onder de loep. Ze onderzoeken onder andere de Gouden Koets, het slavenschip de Witte Oliphant en de Ambtswoning.

Marathondebat Amsterdams Slavernijverleden De Jongeren Slavernijdialoog maakt onderdeel uit van een uitgebreid programma dat live te volgen is op AT5 van 18.00 tot 21.00 uur. Vanuit het KIT wordt er live geschakeld naar de Balie en Ganzenhoef voor debatten vanuit diverse disciplines over het Amsterdamse slavernijverleden: hoe omvangrijk is dat verleden, moet Amsterdam daarvoor excuses aanbieden en wat zijn de gevolgen daarvan?

Keti Koti viering online Aansluitend wordt om 21.00 u de Keti Koti viering online met het 4THECULTURE concert vanuit Paradiso.

Het concert is een ode van Sarah-Jane: The Black Excellence band aan de traditionele Kawina muziek. Daarnaast zijn er gastoptredens van o.a. Glenn Faria, Vals Bezig en de zangers van la Rouge.