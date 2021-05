Politiek NL V Slavernijmuseum stap dichterbij na overhandiging rapport

In de ambtswoning aan de Herengracht werd vanavond een rapport aangeboden over de invulling van een nationaal slavernijmuseum, dat waarschijnlijk in de stad komt te staan.

In het rapport staan een aantal aanbevelingen van verkenners. Die gaan onder meer over de plek. "De kop van het Java-eiland en het Amstelpark zijn bijvoorbeeld onderzocht", vertelde Urwin Vyent van NiNsee. De focus moet gaan liggen op kracht en strijd. "Er was sprake van permanent verzet op allerlei manieren." De verkenners vinden dat het museum langs stromend water moet komen te staan. "Water heeft ook een belangrijke rol gespeeld", zei Marian Markelo van NiNsee. "De oceanen, de zeeën, waar de voorouders onvrijwillig naartoe getransporteerd zijn. Het water heeft soms voor Afrikaanse mensen een traumatische betekenis."

Quote "Het water heeft soms voor Afrikaanse mensen een traumatische betekenis" Marian Markelo, NiNsee

Burgemeester Femke Halsema, wethouder Rutger Groot Wassink en wethouder Touria Meliani waren in de ambtswoning aanwezig. "Ik heb het rapport ritueel in ontvangst mogen nemen en dat vervult me met grote trots" zei Halsema. De gemeenteraad is over een aantal maanden aan zet, maar Groot Wassink denkt dat het museum er zeker komt. "Ik denk dat in de gemeenteraad en ook onder de Amsterdamse bevolking het heel duidelijk is dat we juist moeten praten over zwarte bladzijden in onze geschiedenis."

Wanneer het museum er kan staan is wel onduidelijk. "Je kunt niet in een keer zeggen, we zetten even een gebouw neer", zei Meliani. "Dit gaat over iets wezenlijks."