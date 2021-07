Vrienden en familie van Seb starten campagne voor veilig wonen na fatale val uit raam

De 22-jarige student Seb Waterreus (22) overleed in mei na een val door een raam vanaf drie hoog op de Admiraal de Ruijterweg. Het raam was van enkel glas en er was geen valbescherming of brede vensterbank aanwezig. De familie en vrienden van Seb zijn nu een campagne gestart om mensen te waarschuwen voor gevaarlijke woonsituaties. "We willen dat zo'n vreselijk ongeluk als dat van Seb nooit meer hoeft te gebeuren."

De vrienden en familie van Seb hebben 10.000 flyers laten drukken en delen die uit bij huizen die mogelijk niet veilig zijn. Ook worden er vijfhonderd posters geplakt met de tekst: Je verhuurder is verplicht te zorgen voor een veilige woning. "We willen benadrukken dat het echt een actie vanuit liefde is omdat we mensen willen waarschuwen," vertelt goede vriend Melchior. "Het is absoluut geen verwijt tegen iets of iemand."

Seb Waterreus viel op 11 mei uit het raam van zijn woning vanaf de derde verdieping. Zijn twee huisgenoten werden vervolgens gearresteerd, maar werden vrijgelaten. Volgens een woordvoerder van het OM ging er een "onschuldige stoeipartij" aan de val vooraf.

Deze campagne moet mensen waarschuwen voor de gevaarlijke woonsituatie waarin zij misschien leven zonder dat ze het in de gaten hebben."We willen ook dat verhuurders een wake up call krijgen, zij hebben een zorgplicht en dat betekent dat ze moeten zorgen voor een veilige woning", vertellen de ouders van Seb. "Met goede doorvalbeveiliging, zoals een beveiligingsstang, een grote vensterbank en / of dubbel glas had Seb zijn overlijden voorkomen kunnen worden."

Hetzelfde gebeuren

Vriend Melchior denkt dat Seb de actie heel mooi had gevonden. "Seb was altijd vrolijk. Altijd. Hij was aanvoerder in ons voetbalteam en regelde altijd alles. De rest had er vaak geen zin in, maar dan was hij al aan het regelen dat de shirtjes gewassen werden en de ballen werden gehaald."

Volgens de ouders van Seb zijn onveilige ramen in oudere huizen helemaal geen uitzondering, je ziet het nog veel te veel in de stad. "Er zijn zelfs in het rijtje van de woning waar Seb met zijn vrienden woonde, een aantal panden waarvan de ramen niet zijn beveiligd. Hier zou in theorie hetzelfde kunnen gebeuren."