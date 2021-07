Terugkijken: Marathondebat Amsterdams Slavernijverleden

Slavernijdialoog

Middelbare scholieren bijten het spits af met de Jongeren Slavernijdialoog in het KIT. Want hoe kijkt de toekomst van de stad naar de koloniale geschiedenis en wat zien zij hiervan terug in de klas? Zo’n vijftien scholieren spreken over het onderwijs dat ze krijgen over het slavernijverleden en hoe het beter kan. Ze gaan in gesprek met Glenn Helberg, Joandi Hartendorp, Erik Ex, en Tanja Jadnanansing. Het gesprek wordt geleid door Charisa Chotoe.

De scholieren die op 1 juli meepraten in het debat zijn te zien in de AT5-documentaireserie Het Slavernijverleden van Amsterdam. In deze reeks nemen de scholieren de sporen van het slavernijverleden in de stad onder de loep. Ze onderzoeken onder andere de Gouden Koets, het slavenschip de Witte Oliphant en de Ambtswoning.