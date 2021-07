Oud-marktkoopman Albert Cuyp heeft Alzheimer: ''Ik voel me niet ziek, ik kan nog wel dingen doen''

Peter Voogel is 73 jaar. Hij heeft jaren op de Albert Cuyp gestaan met kantstoffen daarnaast had hij cateringbedrijf samen met zijn vrouw. Sinds 3 jaar heeft hij dementie. Ondanks zijn vergeetachtigheid onderneemt hij nog veel. Hij wandelt regelmatig over de markt en gaat drie keer in de week naar de dagbesteding in Ontmoetingscentrum de Pijp. De makers van het AT5-programma Amsterdam Informeert gaan op pad met Peter.

''Dit is ook allemaal bekend hier, die moet ik even gedag zeggen.'' Wanneer Peter over de Albert Cuyp wandelt komt hij nog om de haverklap oude bekenden tegen met wie hij een babbeltje maakt. Zo op het eerste gezicht zie je niet echt iets anders aan Peter. Maar als we dezelfde route met hem teruglopen over de markt begroet hij diezelfde kennissen alsof hij hen vandaag voor het eerst ziet. ''Ik voel me niet ziek, ik kan nog wel dingen doen'', zegt Peter. ''Dus wat dat betreft valt het wel mee, vind ik. Maar ja, m'n vrouw heeft er natuurlijk ook last van als ik dingen vergeet.''

Quote ''De werkelijkheid is dat hij bij bijna alles hulp nodig heeft'' mirza voogel

Peters vrouw Mirza neemt als mantelzorger de zorg voor haar man op zich. ''Het wordt steeds ingewikkelder. Mensen hebben er vaak niet een goed beeld van, omdat een patient nog best goed z'n woordje kan doen zoals je merkt'', legt Mirza Voogel uit terwijl ze knikt richting haar man. ''De werkelijkheid is dat hij bij bijna alles hulp nodig heeft.'' Dagbesteding Drie dagen in de week gaat Peter naar de dagbesteding voor mensen met dementie, in Ontmoetingscentrum de Pijp. Daar helpt hij met het voorbereiden van de lunch en met de afwas. ''We proberen ze van alles te laten doen. Wat ze nog kunnen, dat doen we met ze'', zegt vrijwilliger Carla de Vos. ''Het is zo belangrijk dat als ze hier weggaan, dat je ziet dat ze belangrijk zijn geweest, dat ze wat gedaan hebben.'' Met de (vrijblijvende) dagbesteding wordt niet alleen Peter geholpen, maar ook zijn vrouw. ''Ja, dat is natuurlijk een uitkomst, die dagbesteding. De wetenschap dat hij het naar z'n zin heeft daar hè, dat is natuurlijk heel belangrijk. Plus dat ik dan weer even een beetje rust heb, laat ik het zo zeggen.''

Quote ''De wetenschap dat hij het naar z'n zin heeft daar hè, dat is natuurlijk heel belangrijk. Plus dat ik dan weer even een beetje rust heb'' mirza voogel

Peter is zichtbaar geëmotioneerd wanneer we over zijn vrouw praten. ''Ik kan wel leuk doen en gezellig zijn, maar voor haar is het natuurlijk heel moeilijk'', zegt Peter met een traantje. ''Maar goed, we kunnen toch wel goed met elkaar opschieten'', lacht hij weer en z'n vrouw lacht mee. ''Ze is echt heel lief.''