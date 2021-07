De Amsterdamse Jan lijdt aan dementie: "Goede stek is belangrijk"

In Amsterdam zijn naar schatting meer dan 8000 mensen met dementie. Eén van die mensen is Jan van der Tas. Hij heeft al een aantal jaren dementie. Toch is hij nog vaak te vinden in zijn favoriete stamcafé.

AT5

Kwart miljoen dementerenden Stichting Alzheimer Nederland schat dat er in 2021 in Nederland zo'n 290.000 personen zijn met dementie, waarvan 8300 Amsterdammer. Volgens de stichting zal het aantal mensen met dementie, als gevolg van de vergrijzing, in de toekomst explosief stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. Ook de Amsterdamse Jan van der Tas heeft dementie. In het AT5-programma Amsterdam Informeert spreken we hem en zijn vrienden over de ziekte. Café-eigenaren Cynthia Scholten en Melvin Hovestad kennen Jan al tientallen jaren. "Mijn ouders zijn rond '77 begonnen hier. Ik denk dat Jan wel al vanaf die tijd hier kwam", vertelt Scholten. "Echt een kind van de zaak Jan, ondanks zijn leeftijd", voegt haar partner Melvin toe. "Hij biljart hier en komt hier graag met zijn vrienden."

Jan met zijn vrienden van het cafe

Hovestad vertelt dat hij vaak contact had met Jan over het onderhoud van het biljart in het café en opmerkte dat Jan vergeetachtig werd. "Hij belde mij twee, drie keer voor dezelfde vraag. Toen hadden Cynthia, ik en de meiden die hier bij ons werken zoiets van: Hé, er is iets niet helemaal goed met Jan."

Volgens Hovestad helpt het enorm dat Jan nog meerdere keren per week langs komt in de kroeg: "Ik denk dat het voor alle ouderen met vergelijkbare problemen heel belangrijk is dat ze een goede stek hebben. Dat ze niet alleen thuis blijven zitten, dat verergert hun problemen." Jan zelf wil anderen vooral meegeven dat er nog veel mogelijk is, ook als je dementie hebt: "Ik wil dat andere mensen kunnen zien wat je nog allemaal kan doen met die ziekte."