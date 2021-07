Dit is wat we tot nu toe weten over de aanslag op Peter R. de Vries

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries werd gisteravond rond 19.30 uur op de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum neergeschoten. Volgens burgemeester Halsema vecht De Vries voor zijn leven. Wat weten we nog meer over de aanslag? NH Nieuws en AT5 hebben de feiten op een rijtje gezet.