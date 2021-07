Strafproces rond moord op advocaat Wiersum vertraagd door verzoeken om uitstel

De strafzaak rond de vermoorde advocaat Derk Wiersum heeft vandaag behoorlijk wat vertraging opgelopen. De advocaten van de twee verdachten hebben verzocht de zaak uit te laten stellen, omdat er volgens hen meer getuigen moeten worden gehoord. Daar ging de rechter niet in mee. Ook de gewijzigde tenlastenlegging tegen een van de verdachten was voor de rechtbank geen reden om de zaak aan te houden.

De advocaten van de twee verdachten, Moreno B. en Giërmo B., dienden vanochtend tijdens de eerste dag van het proces een verzoek tot uitstel in. Ze willen dat onder anderen Nabil B., de kroongetuige in het Marengo-proces, wordt gehoord. De raadsheren dienden eerder al een verzoek hiervoor in, maar B.'s gezondheidssituatie laat een verhoor niet toe.

Jacques Taekema, de advocaat van Giërmo B., had voordat Peter R. de Vries afgelopen dinsdag werd neergeschoten al een verzoek ingediend om ook hem te horen in deze zaak. De advocaat gaf vanmorgen aan dit verzoek te willen handhaven, "zolang De Vries leeft". Hij voegde eraan toe dat hij hoopt dat De Vries volledig zal herstellen. De raadsheren wilden daarnaast dat er nog verder onderzoek wordt gedaan naar een derde potentiële verdachte. De rechter ging echter met geen van die verzoeken akkoord.

Tenlastelegging

Toen de zaak in de middag werd hervat deed Gerald Roethof, de advocaat van Moreno B., een nieuw verzoek om uitstel vanwege de op het laatst gewijzigde tenlastelegging tegen zijn cliënt. De zaak werd inderdaad geschorst, maar tot slechts 14.30 uur.

De verdediging heeft nog de mogelijkheid om de rechtbank te wraken.