Verdachten moord Wiersum ook gelinkt aan dubbele moord Suriname

De twee mannen die worden verdacht van het uitvoeren van de moord op advocaat Derk Wiersum zijn ook onderdeel van een onderzoek naar een dubbele moord in Suriname, vorig jaar. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag op een tussentijdse zitting in de zaak Wiersum.

Het gaat om verdachten Moreno B. en Giërmo B. Om welke moordzaak het gaat, wilden de twee officieren van justitie niet toelichten, omdat het onderzoek verder losstaat van de moord op Wiersum. Mogelijk gaat het om een zogeheten drive by shooting in Paramaribo, waarbij een man van 49 en een jonge vrouw van 18 om het leven kwamen.

Volgens het OM is gebleken dat de twee mannen in maart 2019 vanuit Parijs via Frans Guyana naar Suriname zijn gereisd. In de periode dat zij daar verbleven is in Suriname een dubbele moord gepleegd, aldus het OM.

Moord bracht schokgolf teweeg

Derk Wiersum werd op woensdagochtend 18 september doodgeschoten toen hij van zijn woning naar zijn auto liep aan de Imstenrade in Buitenveldert. De moord op de advocaat bracht een schokgolf teweeg en werd bestempeld als een 'aanslag op de rechtsstaat'. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke liquidatieproces 'Marengo', dat draait om meerdere liquidaties in Utrecht en omgeving.