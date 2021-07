Inhoudelijke behandeling in beladen moordzaak advocaat Wiersum van start

Het zorgde voor een schokgolf in Nederland toen strafadvocaat Derk Wiersum bijna twee jaar geleden voor zijn woning in Buitenveldert werd doodgeschoten. Vandaag start de inhoudelijke behandeling in de rechtszaak tegen verdachten Giërmo B. en Moreno B. Het proces is extra beladen na de aanslag op Peter R. de Vries vorige week.

Ook burgemeester Halsema reageerde geschokt. In de rechtbank vond nog diezelfde middag een herdenkingsbijeenkomst plaats en voor het kantoor van Wiersum in Oud-Zuid ontstond in de dagen na de moord een bloemenzee.

De drie ontkennen betrokken te zijn bij de moord . Volgens hen voldoen ze onder meer niet aan het signalement van de daders. Toch ziet het Openbaar Ministerie voldoende bewijs. Naast digitale sporen is in de vluchtauto die bij de moord werd gebruikt - een witte Opel Combo - DNA gevonden van zowel Moreno B. als Giërmo B.. In het voertuig zijn ook bloedsporen van Wiersum aangetroffen.

In de maanden na de moord op Wiersum werden Giërmo B. en Moreno B. opgepakt als vermoedelijke uitvoerders. Een derde verdachte, Anouar T., werd in november 2019 gearresteerd op verdenking van het leveren van de bij de voorbereiding en uitvoering gebruikte auto's. De inhoudelijke behandeling tegen T., die een neef is van Ridouan Taghi, volgt op een later moment.

Wiersum werd in de ochtend van 18 september 2019 doodgeschoten toen hij van zijn woning naar zijn auto liep aan de Imstenrade in Buitenveldert. Hij was de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het omvangrijke liquidatieprocies Marengo, waarin onder meer Ridouan Taghi terechtstaat. Peter R. de Vries is de vertrouwenspersoon van Nabil B.

Link met Ridouan Taghi

Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het zeer omvangrijke liquidatieproces 'Marengo', dat draait om meerdere liquidaties in Utrecht en omgeving. In die zaak worden 17 verdachten vervolgd, die volgens justitie onderdeel zouden uitmaken van 'een geoliede moordmachine'.

Eén van die verdachten in die zaak is Nabil B. Hij stapte begin 2017 'over' naar justitie en legde tientallen belastende verklaringen af over de groep. Nabil B. wees Ridouan Taghi aan als leider van de organisatie. Taghi was jarenlang de meestgezochte crimineel van Nederland, maar kon halverwege december 2019 worden opgepakt in een woning in Dubai. Hij zit inmiddels vast in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught.