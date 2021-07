24 jaar cel voor doodschieten van onschuldige pizzeria-uitbater Hugo de Grootplein

Cherif A. is veroordeeld tot 24 jaar cel voor het doodschieten van restauranthouder Goran Savic op het Hugo de Grootplein. Twee medeplegers, die fungeerden als spotters, moeten 18 jaar de cel in. Een vierde verdachte is vrijgesproken.

Bij de schietpartij op 23 oktober 2019 kwam de 49-jarige Goran Savic, uitbater van pizzeria La Piccola Baracca, om het leven. De beruchte Montenegrijnse crimineel Jovan Djurovic raakte zwaargewond, maar overleefde de schietpartij. Hij verklaarde later dat de schietpartij te maken heeft met problemen in zijn thuisland.

Kort na de schietpartij werd A. opgepakt in zijn Volkswagen Golf in de Jan van Galenstraat. Hij voldeed aan het signalement en er werd ook een vuurwapen in de auto aangetroffen. A. heeft altijd ontkend de schutter te zijn. Volgens hem was hij erin geluisd en had de werkelijke schutter in zijn kleding de moord gepleegd. De rechter gelooft niets van dat verhaal.

Lagere straffen

De straffen vallen lager uit dan de officier van justitie had geëist. Het Openbaar Ministerie eiste 28 jaar cel tegen A. en 25 jaar cel tegen Denzel V. en Dejan D. Eyüp T. hoorde 18 jaar cel tegen zich eisen, maar hij is vrijgesproken omdat volgens de rechter niet kan worden bewezen dat hij wist dat hij met zijn handelingen betrokken was bij de voorbereiding van een moord.

De rechtbank meldt dat de opgelegde straffen in deze specifieke zaak lager zijn, omdat sinds 1 juli 2021 een nieuwe wet is ingegaan waardoor straffen voortaan netto hoger uitvallen. Omdat de schietpartij in 2019 plaatsvond en het onderzoek al geruime tijd klaar was voordat het door de rechtbank werd behandeld, vindt de rechtbank 'het niet uit te leggen' dat de daders door de langere proceduretijd een fors hogere netto straf zouden krijgen.