Rechter verscheurt mondkapjesboetes; handhavers hadden eerst moeten waarschuwen

Dat blijkt uit twee uitspraken die de kantonrechter afgelopen donderdag heeft gedaan.

In juni vorig jaar werd een reiziger beboet voor het niet dragen van een mondkapje in de metro, de tweede reiziger was om dezelfde reden in overtreding in september. Beiden hebben hun boete bij de rechter aangevochten.

Waarschuwing bleef uit

Normaal gesproken krijgen reizigers een bekeuring van 95 euro, maar volgens de rechtbank blijkt uit de richtlijnen van de handhavers dat eerst gewaarschuwd moet worden. Bovendien staat op de website van de Rijksoverheid het volgende over deze overtreding: "Krijgt u een waarschuwing van de politie of een BOA? En past u uw gedrag niet aan? Dan kunt u een boete krijgen van € 95."

Die waarschuwing bleef bij deze twee reizigers uit, waardoor de rechter de opgelegde boetes nu dus verscheurt. De twee zijn weliswaar strafbaar, maar krijgen geen straf opgelegd.

Het dragen van niet-medische mondkapjes in het openbaar vervoer is sinds 1 juni vorig jaar verplicht. Ook op de pont moeten reizigers een mondkapje dragen. Dit geldt voor iedereen vanaf 13 jaar, tenzij zij een beperking of ziekte hebben.