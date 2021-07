Trams en bussen kleuren regenboog voor Pride

Naast de regenboogkleuren zal ook het woord 'welkom' in meerdere talen op de tram en bussen staan. Volgens Egbert de Vries, voorzitter van de Vervoerregio, is dat om duidelijk te maken dat iedereen welkom is in het Amsterdamse openbaar vervoer: "Ook LHBTIQ+-personen moeten elk moment van de dag veilig in bus, tram ofmetro kunnen stappen. Wij willen dat iedereen zich bij ons welkom voelt. Dat laten we nu met de regenboogbussen en -tram zien. Niet alleen tijdens Pride, maar een heel jaar lang.’’

Op donderdag 29 juli zal de eerste regenboogtram door de stad rijden. Dat is twee dagen voor de officiële start van Pride op 31 juli begint.

Pride pont

Het is zeker niet de eerste keer dat het OV in de stad regenboog kleurt voor Pride. Zo introduceerde het GVB in 2018 de roze Pride Pont. Het jaar daarvoor reed de regenboogtram ook al door de stad.