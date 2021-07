Nachtburgemeesters: "Red het uitgaansleven met gecontroleerde heropening"

Na anderhalf jaar konden de clubs in de stad eind juni eindelijk weer hun deuren openen. Maar de euforie bleek van korte duur: na twee weken moesten ze toch weer sluiten door de oplopende coronabesmettingen. Het is een drama, zegt Stichting Nachtburgemeester Amsterdam (N8BM), een collectief voor iedereen die een rol heeft in het nachtleven, zoals organisatoren, de gemeente en bewoners.



"Clubs en events zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten, zichzelf leren kennen en hun artistiek talent ontwikkelen. Op de dansvloer heerst saamhorigheid en solidariteit; het is een veilige plek om jezelf te zijn", aldus de nachtburgemeesters. “Dit soort aspecten zijn van onschatbare waarde voor de maatschappij van alledag. Maar ze dreigen nu verloren te raken, met alle mentale, culturele en sociale impact van dien.”

Testen voor Toegang

Hoewel ze erkennen dat de volksgezondheid belangrijk is, vinden de nachtburgemeesters dat het uitgaansleven op een veilige manier open kan gaan, mits de fouten in het systeem van Testen voor Toegang worden opgelost.



Eerder werd namelijk bekend dat de QR-codes Eerder werd namelijk bekend dat de QR-codes onderling konden worden gedeeld , waardoor mensen die niet negatief waren getest alsnog naar binnen mochten. Volgens het nachtleven is de oplossing om de QR-code maar 24 uur te laten gelden en alleen als er ook een identificatiebewijs bij kan worden getoond.

Financiële steun

Naast het dringende verzoek voor een heropening van het uitgaansleven, pleiten de nachtburgemeesters ook voor extra financiële ondersteuning: "Voor clubs en podia die als niet-gesubsidieerde instellingen niet in aanmerking komen voor steunpakketten voor de culturele sector en voor nachtwerkers en -makers zoals artiesten en kunstenaars die door de sluiting opnieuw hun inkomsten zien opdrogen".



Het statement wordt gesteund door meer dan tweehonderd nachtclubs en organisatoren, waaronder Amsterdam Dance Event en Club Shelter.