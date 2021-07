Al 30.000 kaarten voor mishandelde Frédérique

De kaarten komen vanuit de hele wereld, vertelde vader Paul Brink vanochtend in de 538 Ochtendshow. "De actie heeft niet alleen Nederland bereikt, er komen ook brieven uit Brazilië, Moskou, Las Vegas, Turkije en Washington."

De actie maakt volgens hem niet alleen bij Frédérique veel los. "Wat heeft dit ontzettend veel verschil gemaakt. Je ziet ook dat het voor heel veel mensen een pleister is. Er zijn een heleboel mensen die beschadigd zijn. We krijgen ook brieven van mensen die vroeger hetzelfde hebben meegemaakt."

Meer post

Volgens Brink is er nog veel meer post onderweg naar zijn dochter. "PostNL heeft actief contact met ons opgenomen over de grote volumes. Gisteravond belden ze weer dat ze opnieuw grote volumes hebben ontvangen die nog moeten komen, dat komt dus pas vandaag. De volumes zijn de kaarten, maar dus nog niet de pakketten. Die zijn er ook in gigantisch grote hoeveelheden."

Mishandeling

Brinks dochter Frédérique werd afgelopen maandag mishandeld bij een speeltuin in Amstelveen. Het veertienjarige meisje blijkt te zijn geslagen omdat ze een onverwacht antwoord gaf op de vraag of ze een jongetje of een meisje was. "Ik ben wie ik ben en jij mag zijn wie je wil zijn," had ze de jongens te verstaan gegeven. Ook de tweede keer reageerde ze keurig. Toch beviel het antwoord niet. Daarna vielen enkele keiharde klappen.

Het meisje hield er volgens haar vader een gebroken neus en tanden aan over. Een 14-jarige jongen werd een dag later door de politie opgepakt voor de mishandeling. Het meisje zelf is inmiddels thuis om te herstellen.