Klaiber voorlopig uit roulatie: 'Heb gescheurde voorste kruisband'

Sean Klaiber is voorlopig uitgevoetbald bij Ajax. Gisteren raakte hij zwaar geblesseerd, vandaag kwam de bevestiging over zijn blessure: hij heeft zijn voorste kruisband in zijn linkerknie gescheurd.

Dat bevestigt de rechtsback op Instagram. Door de blessure is hij hoe dan ook maandenlang niet inzetbaar voor zijn club. Vaak duurt het revalideren 9 tot 12 maanden.

Klaiber raakte geblesseerd tijdens een trainingspartijtje in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel, waar Ajax op trainingskamp is. 'Het seizoen zal anders verlopen dan ik voor ogen had', laat Klaiber weten. 'Ik wil iedereen bedanken voor de steun.' Klaiber vloog donderdag meteen terug naar Nederland voor onderzoek.

Klaiber maakte vorig jaar de transfer van FC Utrecht naar Ajax.