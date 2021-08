Rugnummers Ajaxspelers voor nieuwe seizoen bekendgemaakt

Ook de naam van de Argentijnse verdediger Lisandro Magallán valt op. Hij staat op de lijst met 28 en dat terwijl hij de afgelopen twee seizoen verhuurd werd. De vraag is dus hoe vaak het publiek hem op het veld zal zien staan, afgelopen zaterdag viel hij in ieder geval wel in.

Van de nieuwe doelmannen was nog niet bekend welk nummer op het tenue zou staan. Jay Gorter krijgt 16 en de van Vitesse overgekomen Remko Pasveer heeft voor 32 gekozen. Van Steven Berghuis, die deze zomer Feyenoord verruilde voor de huidige landskampioen, was al bekend dat hij op het veld zal staan met rugnummer 23.

Nieuwe nummer 9

Na het vertrek van Klaas-Jan Huntelaar viel rugnummer 9 weer open, maar Sébastien Haller heeft besloten ook dit seizoen weer met nummer 22 op het shirt te spelen. De Braziliaan Danilo Pereira da Silva keerde deze zomer terug na zijn verhuurperiode bij FC Twente en is nu dus Ajax' nieuwe nummer 9.

Het duel om de Johan Cruijff Schaal afgelopen zaterdag was de laatste krachtmeting voor de start van de eredivisie. Ajax ging met 4-0 ten onder tegen PSV en beleefde een pijnlijke avond in eigen huis. Aankomende zaterdagavond om 21:00 uur is de seizoensopener tegen promovendus NEC. Hieronder een overzicht van alle namen en rugnummers die voor Ajax in actie kunnen gaan komen:

1. Maarten Stekelenburg

2. Jurriën Timber

3. Perr Schuurs

4. Edson Álvarez

5. Sean Klaiber

6. Davy Klaassen

7. David Neres

8. Ryan Gravenberch

9. Danilo

10. Dusan Tadic

12. Noussair Mazraoui

15. Devyne Rensch

16. Jay Gorter

17. Daley Blind

18. Jurgen Ekkelenkamp

19. Zakaria Labyad

20. Mohammed Kudus

21. Lisandro Martínez

22. Sébastien Haller

23. Steven Berghuis

24. Andre Onana

25. Kenneth Taylor

26. Victor Jensen

28. Lisandro Magallán

31. Nico Tagliafico

32. Remko Pasveer

39. Antony