Organisatie Pride Walk neemt afstand van demonstranten die vooraan liepen

De activisten sloten zich ter hoogte van de Albert Cuypstraat aan bij de mars. Het ging om de groep Reclaim Our Pride, volgens de organisatie van de Pride Walk werd de mars door die demonstranten tot stoppen gedwongen.

De-escalerend

"Op verzoek van de gemeente Amsterdam hebben wij vervolgens de-escalerend opgetreden", schrijft de Pride op Facebook. "Als eerste hebben wij hen gevraagd om achter het Zero Flags project te lopen en daarmee de kopgroep af te sluiten. Toen dit in hun ogen niet voldoende was hebben wij hen, wederom op verzoek van de gemeente, toegestaan met enige afstand voor ons uit te lopen."

Toch gingen de demonstranten na een tijdje op de grond zitten, zo is ook op deze beelden te zien. De organisatie van de Pride Walk is er niet blij mee.

Aan te sluiten

"Om het niet verder te laten escaleren heeft de gemeente ons verzocht aan te sluiten", schrijft de Pride. "Hierdoor heeft het zo kunnen zijn dat vanaf het Frederiksplein tot aan het Centraal Station mensen langs de kant het idee hebben gekregen dat het om één demonstratie ging die georganiseerd werd door Pride Amsterdam. Terwijl dit feitelijk dus twee aparte demonstraties waren."

De Pride wil van verschillende uitingen en uitspraken van de demonstranten nadrukkelijk afstand nemen. "Pride Amsterdam is er voor iedereen en om te strijden voor het recht dat je in heel de wereld kunt zijn en houden van wie je wilt. Dat wordt gedaan met respect en vanuit de overtuiging dat we samen sterker staan. Daarbij past geen enkele uiting van discriminatie en uitsluiting in welke vorm dan ook."

Duizenden deelnemers

De Walk trok zaterdag duizenden bezoekers. In deze live-uitzending is vanaf 45.00 te zien hoe de stoet de eerste keer stil kwam te staan.