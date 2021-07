Stad NL V Pride rustig van start: "Boodschap komt nu misschien beter voor het voetlicht"

De coronamaatregelen zorgden er ook voor dat het vanavond in de Reguliersdwarsstraat minder druk was dan tijdens eerdere edities van de Pride.

Sommige bezoekers hadden in eerste instantie ook andere plannen. "Eigenlijk zouden we het dansend ergens op een groot Milkshake-terrein vieren. Oppas geregeld voor de kinderen. Maar nu zitten we hier."

Het was lang niet zo druk in de Reguliersdwarsstraat als tijdens edities voor de coronacrisis.

Toch heeft deze versie van de Pride volgens sommigen niet alleen maar nadelen. "Normaal gesproken is in de media vaak alleen de aandacht echt voor de botenparade. En die is er natuurlijk dit jaar niet. Dus dan is het misschien mooi dat er ook op andere manieren meer aandacht voor de Pride is. Waardoor de boodschap waarom het nog steeds heel hard nodig is nu beter voor het voetlicht komt." Verschillende bezoekers wezen daarbij op de zware mishandeling van de 14-jarige Frédérique in Amstelveen. "Dat vind ik echt te bizar voor woorden. Dat dat überhaupt bestaat. Daar kan ik heel boos van worden en verdrietig."

Ook vertelde het stel met de kinderen dat ze op het gemeentehuis in discussie hadden moeten gaan. "Je komt heel veel formulieren tegen die je moet ondertekenen met vader en moeder. De dame op het gemeentehuis verwachtte dat een van ons wel bij moeder zou ondertekenen. Ik zei, nee, ik wacht net zo lang tot er een formulier is waar vader en vader staat of ouder en ouder." De 25ste editie van de Pride werd eerder vandaag officieel geopend door loco-burgemeester Marjolein Moorman. Ook vond er in het Vondelpark een Pride-concert plaats.