Festivalorganisatoren in spanning: "Ik verwacht zo min mogelijk"

Vinden er dit jaar nog grote festivals plaats of niet? Aanstaande vrijdag moet het duidelijk worden. Dan neemt het kabinet een beslissing over de festivals vanaf 1 september. Festivalorganisatoren wachten in spanning af.

Valtifest en Zomerkabinet zijn in het eerste weekend van september de eerste festivals in de stad waar mogelijk weer gefeest kan worden. "Ik verwacht zo min mogelijk", zegt Nora van der Woude, producer van Valtifest. "Ik denk dat dat de juiste instelling is, na continu teleurgesteld te worden."

Nora van der Woude van Valtifest.

Boye 't Lam, organisator van het Zomerkabinet, zegt wel goede moed te hebben. De voorbereidingen zijn dan ook in volle gang. "We kunnen ook zelf niet de stekker eruit trekken, want dan valt onze financiële waarborging weg van het garantiefonds." Dat garantiefonds zorgt ervoor dat 80 procent van de kosten worden vergoed als de festivals niet doorgaan. In tegenstelling tot Zomerkabinet valt Valtifest niet onder het garantiefonds, dus bij slecht nieuws vrijdag krijgen ze niets vergoed.

"Qua veerkracht en als team mentaal gaan we wel weer een tegenslag krijgen als het niet doorgaat", zegt Van der Woude. "Financieel, gelukkig hebben we nog zo min mogelijk bevestigd. Het wordt allemaal wel steeds moeilijker." Beide organisatoren hopen dat er ook duidelijkheid komt over de lange termijn. 't Lam: "Het is denk ik ook het uitblijven van perspectief wat vrij lastig is. Ik denk niet dat dat alleen voor ons geldt, maar ook voor heel veel collega's in de branche. Dat dat gewoon wel echt iets doet met je motivatie." Op dit moment zijn alleen eendaagse "staande" festivals met maximaal 750 bezoekers toegestaan. Bezoekers moeten of volledig gevaccineerd zijn, of het coronavirus gehad hebben in de laatste zes maanden of een negatieve testuitslag hebben van testen voor toegang. Festivals met zitplekken hebben iets minder regels.