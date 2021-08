Brug Raadhuisstraat wordt vernieuwd: “Het is na zoveel jaren noodzakelijk”

De werkzaamheden bij brug 8 op de Raadhuisstraat gaan van start. Om de brug over Het Singel te kunnen vernieuwen moeten eerst de kabels en leidingen worden verplaatst. En dat alleen al is een hele klus en gaat anderhalf jaar duren. In het AT5-programma Het Verkeer gaan we langs om te kijken wat hier allemaal gaat gebeuren.

De Oranje Loper De vernieuwing van Brug 8 is onderdeel van het programma Oranje Loper, waar in totaal negen bruggen van de Raadhuisstraat tot Mercatorplein, worden vernieuwd. De bruggen worden vernieuwd omdat ze oud zijn en het verkeer in de stad steeds zwaarder wordt. De bruggen zijn daarom in slechte staat en toe aan versterking met nieuwe palen en een nieuwe binnenkant. De monumentale buitenkant van de bruggen blijft er echter hetzelfde uitzien. Het komende anderhalf jaar staat in het teken van voorbereidende werkzaamheden, legt projectmanager Eric Van Ham uit. "In de bruggen liggen heel veel kabels en leidingen. Die zorgen voor water, gas, elektriciteit, data en internet. We willen dat het allemaal blijft werken. Daarom halen we de kabels en leidingen uit de bruggen en verplaatsen die naar een hulpbrug." Daarna kan er begonnen worden met de vernieuwing van de brug zelf.

Kijkersvraag: Waarom gaat het zo lang duren? Het werk aan brug 8 en de voorbereidingen hebben impact op de buurt. Een Amsterdammer vraagt zich af waarom de voorbereiding van de vernieuwing van de brug zo lang duren. Van Ham begrijpt deze kritische vraag en legt uit waarom de werkmannen zoveel tijd nodig hebben om de brug klaar te maken voor vervanging. "De werkzaamheden duren hier zo lang omdat er in brug 8, over de Singel, heel veel kabels en leidingen liggen. In een normale brug in Amsterdam liggen er enkele tientallen kabels en leidingen. In deze brug liggen er meer dan 250. Sommige kabels hebben wel meer dan 1800 draadjes per kabel, die moeten allemaal opgezocht en gecontroleerd worden. Dat kost veel tijd."

Voorbijgangers die we spreken hebben gemende gevoelens over de werkzaamheden. ''Het is een oude brug, ik zie veel gaten'', vertelt een man die langs loopt en blij is dat de brug wordt aangepakt. Een ondernemer in de buurt merkt op dat er nogal wat klachten binnenkomen van laatkomers op het werk als gevolg van de werkzaamheden. "Maar tegelijkertijd komen mensen dan wel weer op de fiets, dat is ook een goede bezigheid", voegt ze toe.

Brug 8 deels afgesloten Om de werkzaamheden aan de brug uit te kunnen voeren, is een deel van brug 8 afgesloten. Het autoverkeer stad in wordt omgeleid vanaf de binnenring via de Nassaukade, de Haarlemmer Houttuinen en de Spuistraat óf moet keren ter hoogte van de Herengracht. Het autoverkeer stad uit wordt langs het werk begeleid. Voor fietsers gelden er ook verschillende omleidingen, deze worden aangegeven met gele bebording. Voetgangers kunnen gewoon langs het werk. De voorbereidende werkzaamheden aan de brug duren anderhalf jaar. Vanaf begin 2023 start de daadwerkelijke vernieuwing van de brug.