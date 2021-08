Stadsdeel wil van bewoners en ondernemers weten of Haarlemmerdijk autovrij moet blijven

Precies een jaar geleden werden vanwege corona de Haarlemmerdijk en de Haarlemmerstraat autovrij gemaakt. Nu heeft de gemeente plannen om dit permanent te doen op de populaire winkelstraten en heeft een enquête onder bewoners en ondernemers verspreid. Een deel van de ondernemers en bewoners staat positief tegenover de plannen. Maar voor Hans en Sherry Diepstraten, die beiden slecht te been, zijn is het een ramp.

Het afgelopen jaar was voor Hans en Sherry geen pretje. “Niet alleen auto's van bewoners, ook taxi's en boodschappenbezorgdiensten worden tegengehouden. Voor mensen, die slecht ter been zijn of andere aandoeningen hebben is het lastig dat ze geen taxi voor de deur kunnen krijgen of hun boodschappen vanuit hun auto kunnen lossen en laden”, vertelt Hans, die met Sherry al meer 25 jaar op de dijk woont.

Alleen nog om te laden en te lossen mogen auto’s nog van 7 tot 15 uur de straat in. Hiervoor zijn speciale parkeervakken aangebracht. Alle gewone parkeerplaatsen zijn opgeheven. Hierdoor is er meer ruimte voor terrassen en kan er makkelijker afstand gehouden worden op het trottoir. “Met de enquête vragen we aan de ondernemers en bewoners hoe de afsluiting is bevallen, wat er beter kan of anders moet. En daar gaan we mee aan de slag”, vertelt Centrum stadsdeelbestuurder Micha Mos.

Wel enthousiast

“Over het algemeen zijn de ondernemers wel enthousiast. Doordat er minder auto’s en brommers rijden is het prettiger winkelen. Er is meer ruimte, het is rustiger en er is minder luchtvervuiling”, vertelt winkelstraatmanager Sheila Prommenschenckel. ‘Maar er is wel maatwerk nodig. Niet alle ondernemers kunnen op vaste tijden laden en lossen.”