Extra beveiligers en brandwachten ingezet bij in brand gestoken studentenflat

Er worden extra beveiligers en brandwachten ingezet bij de flat op de Krelis Louwenstraat die vanochtend in brand werd gestoken. Daarnaast worden er binnenkort extra beveiligingscamera's in de openbare ruimtes geplaatst.

Dat meldt de gemeente na overleg met Stichting DUWO, de politie en de brandweer in een persbericht. "Omdat de politie er sterk rekening mee houdt dat deze brand is aangestoken, er op verschillende andere locaties in de flat ook brand is geprobeerd te stichten en er mogelijk sprake is van een LHBTIQ+- gerelateerd motief, is in nauw overleg met DUWO besloten om zowel in het pand als daarbuiten extra beveiligingsmaatregelen te treffen."

Bij de brand op de achtste etage van de flat raakten vier slachtoffers gewond. Vier anderen moesten met een ladderwagen van een balkon gered worden. De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken. De voorgaande weken zijn er namelijk meerdere brandstichtingen geweest, waarbij onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand zijn gestoken. Daarom houdt de politie er rekening mee dat ook deze brand is aangestoken en in dat geval LGBTQ+-gerelateerd is.

Vanavond

De brandwachten en beveiligers worden vanavond al ingezet, omdat veel bewoners die tijdelijk elders waren ondergebracht de nacht weer thuis zullen doorbrengen, verwacht de gemeente. Het is niet duidelijk wanneer alle bewoners weer thuis zullen slapen. Ze kunnen zelf bepalen wanneer ze weer terugkeren.

Volgende week vindt er een bewonersbijeenkomst plaats. Dan geeft de brandweer toelichting. Uit een schouw blijkt dat het pand aan alle brandveiligheidseisen voldoet.