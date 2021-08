Waardevolle spullen gestolen uit studentenflat Krelis Louwenstraat na brand

Meerdere bewoners van de studentenflat aan de Krelis Louwenstraat in West, die afgelopen vrijdag moest worden ontruimd vanwege een vermoedelijk aangestoken brand, zijn bestolen. Dat meldt Het Parool.

Volgens de krant is er al zeker vier keer aangifte gedaan, een politiewoordvoerder zegt dat het erop lijkt dat iemand misbruik heeft gemaakt van de situatie. "Mensen die in alle haast moesten vertrekken, hebben misschien hun deur open laten staan, of niet op slot gedaan. Hierdoor konden spullen worden weggenomen."

De brand ontstond rond 5.30 uur op de achtste etage van de flat. Daarna besloot de brandweer het hele pand te ontruimen, wat betekende dat zo'n honderd studenten en backpackers het pand moesten verlaten en - veelal in badjas en op slippers - werden opgevangen in een naastgelegen moskee.

De politie houdt er sterk rekening mee dat de brand is aangestoken. De voorgaande weken zijn er namelijk meerdere brandstichtingen geweest, waarbij onder meer Pride-posters en papieren regenboogvlaggetjes in brand zijn gestoken.