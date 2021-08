Ruim zevenduizend ongedocumenteerden gevaccineerd, maar hoe wordt de rest bereikt?

Uit nieuwe cijfers van de GGD blijkt dat in de stad inmiddels ruim zevenduizend mensen zonder geldige verblijfspapieren zijn gevaccineerd. Maar dat is nog lang niet iedereen. Veel ongedocumenteerden proberen onder de radar te blijven, terwijl de GGD juist probeert ze op te sporen voor hun vaccinatie. De gemeente gaat uit van zo'n vijftienduizend ongedocumenteerden, maar het is de vraag hoe de rest van deze groep wordt bereikt.

Door deze angst is het lastig om mensen zonder verblijfspapieren naar een vaccinatielocatie te krijgen. Daarnaast weet niemand hoeveel ongedocumenteerden er echt in de stad leven. ''7000 prikken vinden wij al heel veel, maar we willen nog veel meer ongedocumenteerden bereiken'', zegt Mohamed Hoesein namens de GGD.

De Braziliaanse Nildete woont met haar man en kinderen in de stad. Ze hebben geen geldige verblijfspapieren, waardoor ze illegaal hier wonen. ''De dagelijkse angst van een ongedocumenteerde is om te worden uitgezet.''

''In het begin werden veel mensen geweigerd vanwege de bureaucratie over het niet hebben van een BSN. Deze ervaringen verspreiden zich binnen de gemeenschap, waardoor velen niet eens de moeite namen om een afspraak te maken voor de vaccinatie.''

''Ondanks dat we aandrongen, werden we geweigerd en zeiden ze tegen ons, bel maar terug als je een BSN hebt", vertelt Nildete. En dat gebeurde niet alleen bij haar. De GGD is zich bewust van deze fouten en heeft er bij medewerkers extra op aangedrongen dat iedereen zich mag laten vaccineren, ook zonder BSN. Maar volgens Nildete en Da Costa is het kwaad al geschied.

"Ondanks dat we aandrongen, werden we geweigerd en zeiden ze tegen ons: bel maar terug als je een BSN hebt"

Prikteams

Ze adviseren de GGD om nu alles op alles te zetten om de ongedocumenteerden te overtuigen. De GGD zegt dit te doen door bijvoorbeeld naar kerken te gaan. ''Laatst is de Filipijnse doelgroep in een kerk in het Centrum gevaccineerd. We proberen met heel veel mobiele prikteams de wijken in te gaan, waar het ook echt nodig is.''

Nildete en haar gezin is het uiteindelijk gelukt om een vaccinatie te halen. ''We wilden dit zó graag. Voor mij is vaccineren een teken van hoop: hoop dat het leven weer het oude wordt. En waar ook maar een beetje hoop is, daar ben ik!''