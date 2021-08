Onderzoeksraad voor de Veiligheid doet onderzoek naar beveiliging De Vries

Dat heeft minister Ferdinand Grapperhaus laten weten. Eerder had hij Tjibbe Joustra aangewezen als onderzoeksleider en ging het onderzoek alleen over De Vries, maar daar kwam kritiek op van onder meer de twee advocaten van kroongetuige Nabil B.

"Gezien het grote maatschappelijke belang van het onderzoek naar zijn beveiligingssituatie, hecht ik zeer aan breed draagvlak voor het onderzoek", zegt Grapperhaus. "Nadat ik de afgelopen weken veel gesprekken gevoerd heb met betrokkenen en deskundigen, heb ik besloten de OVV te vragen het onderzoek te doen."

De Vries was vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengoproces. In 2018 werd de broer van de Nabil B., Reduan B., doodgeschoten door iemand die zich voordeed als sollicitant. Het jaar daarna werd Derk Wiersum, die toen advocaat van Nabil B. was, ook doodgeschoten.

Grapperhaus benadrukt nooit getwijfeld te hebben aan de geschiktheid en onafhankelijkheid van Joustra en zijn commissieleden, maar zegt "alles overwegende" toch voor een onderzoek door de OVV gekozen te hebben. De OVV zal zelf nog de onderzoeksvraag bepalen.