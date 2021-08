Buurtbewoners proberen met 'Wallenwacht' overlast terug te dringen

"We maken foto's en filmpjes van wat we aantreffen. En we spreken mensen aan die met alcohol lopen, of die aan het blowen zijn, of die schreeuwen. Die zich misdragen", vertelt buurtbewoner Els Iping. Samen met vijf anderen loopt zij in de avonduren als Wallenwacht door het wallengebied.

Volgens de bewoners laten vooral de buitenlandse toeristen zich goed aanspreken. Iping: "Nederlandse bezoekers zijn wat erger van; nee, het is feest en wij wonen hier ook. Maar ze worden niet agressief." Dat kan ze echter niet zeggen van de ondernemers in de buurt. "Ik ben al een paar keer agressief bejegend door mensen die hier geld verdienen. Die vinden het niet leuk wat wij doen."