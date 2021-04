Ook Haven-Stad mogelijke locatie voor erotisch centrum dat Wallen-prostitutie moet vervangen

Dat is te lezen in de marktconsultatie die burgemeester Halsema vandaag naar de gemeenteraad stuurde. De burgemeester noemde eerder al acht andere mogelijke locaties voor het nieuw te verrijzen centrum: Amstel III (Zuidoost), Arenapoort (Zuidoost), Sloterdijk 2 Zuid (Nieuw-West), Sloterdijk Noord (Nieuw-West), Zuid / Rai (Zuid), Hamerkwartier (Noord), een waterlocatie (exacte locatie nog onbekend) en Eenhoorngebied (Oost). Daar komt nu dus Haven-Stad bij, het grote gebied aan weerszijden van het IJ waar de komende jaren tienduizenden huizen gebouwd zullen worden.

Honderd sekswerkplekken

In de consultatie is verder te lezen dat in het erotisch centrum zo'n honderd werkplekken voor sekswerkers moeten komen. Een deel daarvan zal bestaan uit raamsekswerk, ook komen er hotelkamers waar klanten kunnen komen die online een afspraak hebben gemaakt.

Ook moeten er onder meer twee horeca-gelegenheden, een werkruimte voor zorgverleners en erotisch entertainment komen. De totale oppervlakte van het centrum zal zo'n vijfduizend vierkante meter beslaan.

Minder overlast en criminaliteit

De huidige marktverkenning heeft als doel om meerdere commerciële partijen in de gelegenheid te stellen hun interesse in de bouw van het centrum kenbaar te maken. In juli of augustus van dit jaar volgt dan naar verwachting een publicatie met de uitkomsten van de consultatie.

De burgemeester is al een paar jaar in gesprek over de Wallen. Er moet minder overlast en criminaliteit plaatsvinden en voor de prostituees moet het ook veiliger worden. De burgemeester ziet een groot erotisch centrum buiten het stadscentrum als mogelijk alternatief. Wanneer met de bouw van het centrum begonnen moet worden is nog niet bekend.