Halsema 'enigszins verbaasd' over kritiek op waarnemers bij fouilleeracties

Burgemeester Femke Halsema was verbaasd over de kritische reacties die de afgelopen weken binnenkwamen op het inzetten van burgerwaarnemers tijdens de proef met fouilleeracties in de stad. Dat zei ze vanmiddag tijdens een vergadering in de Stopera, waar korpschef Frank Paauw ook bij was.

Meerdere raadsleden stelden vanmiddag vragen over de proef. VVD-raadslid Marianne Poot wees erop dat er al ruim een jaar geleden over de waarnemers gesproken werd. "Hoe is het feit dat er waarnemers worden ingezet gecommuniceerd? Hoe is er toen gereageerd door de bonden? We moeten echt zorgen dat het een goede proef wordt. Als er waarnemers op waarnemers zijn, dan maak ik me daar wel zorgen over."

Volgens Halsema ging het zo'n anderhalf jaar geleden om een uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad, waaraan de Driehoek (gemeente, politie en justitie) graag tegemoet wilde komen. "Vanuit de simpele gedachte dat we het volste vertrouwen hebben in onze politie en dat het dan prima is als er waarnemers meekijken." In eerste instantie waren er alleen raadsleden welkom, maar na kritiek uit de raad werden er volgens haar burgerwaarnemers aan toegevoegd. Nadat de gemeente onder meer via de Instagrampagina van burgemeester Halsema Amsterdammers vroeg zich te melden als waarnemers, volgde er kritiek van onder meer de politiebonden en JA21. "Laat ik tot slot zeggen dat de commotie mij enigszins verbaasd heeft gezien de lange aanloop en dat de raad er ook geen kritiek op had", zei Halsema. "Ik was heel verbaasd toen een Amsterdams raadslid hier plotseling heel boos over bleek te zijn terwijl ik dat nooit in de raad heb gehoord."

Korpschef Frank Paauw zei dat hij in een email aan agenten heeft geschreven dat het geen kwestie van wantrouwen is geweest. Hij erkende dat een aantal agenten terugstuurde dat het inzetten van waarnemers "uitademde" dat ze niet vertrouwd worden. Paauw is nog in gesprek met een aantal agenten. "Ik ga binnenkort zelf langs een bureau waar dat sentiment het zwaarst weegt." Paauw zei dat er ook gesproken is met de kritische politiebonden, die dreigden met acties. Hij heeft toen aangegeven dat het stopzetten van de proef geen optie was. "En acties organiseren zetten een heel zware lading op iets wat volgens mij, met alle respect, het woord actie niet waard was." Daarom ging de Driehoek akkoord met de inzet van eigen waarnemers door de politiebonden. Hij zei de kritiek serieus te nemen, maar wilde het ook een "beetje terugbrengen tot een storm in een glas water." Gisteren is er voor het eerst ergens in de stad gefouilleerd. Paauw kon nog niet zeggen of er wapens gevonden waren, maar zei wel dat de fouilleeractie goed verlopen is, "zonder vervelende incidenten".