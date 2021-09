KNSM-laan krijgt opknapbeurt: "Hoog tijd dat hier iets ging veranderen"

Het is tijd voor onderhoudswerkaamheden aan de KNSM-laan tussen het Azartplein en Venetiëhof. Het wegdek van de rijbaan, het fietspad en het voetpad moeten nodig vervangen worden. Kuilen en sporen zorgen anders voor onveilige situaties. De makers van het AT5-programma Het Verkeer zijn op locatie om verslag uit te brengen van de werkzaamheden.

AT5

De zon schijnt en de bouwvakkers lachen. De dag kan niet beter beginnen als wij aankomen op de KNSM-laan. De werkzaamheden zijn hier drie weken geleden begonnen en omgevingsmanager Anatashia Kemnaad heeft er zin in. De weg krijgt een grote onderhoudsbeurt. ''Zo gaan we de hele KNSM-laan voorzien van nieuw asfalt'', aldus Kemnaad. De KNSM-laan is een belangrijke toegangsweg voor bewoners, bedrijven en bezoekers van het KNSM-eiland. Aan het werk zitten dan ook wat uitdagingen, legt Kemnaad uit. "Het is best een drukke buurt. We hebben te maken met veel bewoners en de bus rijdt hier door de straat.'' Om ervoor te zorgen dat de buurt zo min mogelijk hinder ervaart van de werkzaamheden wordt er in fases gewerkt. ''Op die manier kunnen voetgangers er langs, kunnen auto's parkeren en kan de bus blijven rijden.''

Quote "De keien en het onregelmatige wegdek, hoog tijd dat hier iets ging veranderen" voorbijganger

Voorbijgangers en bewoners die we spreken zijn over het algemeen positief over de werkzaamheden. ''Het is gewoon nodig. De keien en het onregelmatige wegdek, hoog tijd dat hier iets ging veranderen'', vertelt één van hen. Wel zorgen de werkzaamheden voor wat ongemakken. ''Het is een beetje moeilijk om zo in de garage te komen", aldus een jongen op de scooter.

Quote "We kijken achter ons en zien wat we gemaakt hebben, dat maakt het mooi" Bouwvakker

De sfeer onder de bouwvakkers zit er goed in en ze genieten van hun uitzicht over het IJ. "De vrijheid, het buiten zijn, dat maakt het werken mooi," vertelt één van hen. Maar dat is niet alles, ook zijn de mannen trots op hun werk. ''We kijken achter ons en zien wat we gemaakt hebben, dat maakt het mooi.'' De werkzaamheden hebben zeker gevolgen voor het verkeer, legt Kemnaad uit. ''Voetgangers kunnen wel over de voetpaden blijven lopen maar het verkeer wordt door middel van omleidingsroutes naar hun bestemming geleid.'' De werkzaamheden op de KNSM-Laan duren nog tot en met mei 2022.