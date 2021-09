Woonboten Diemerzeedijk moeten na jarenlange strijd waarschijnlijk toch weg

Het stadsdeel zegt jarenlang met de bewoners te hebben gesproken. Zo zijn er alternatieve ligplaatsen met vergunning aangeboden, die volgens Manuel niet meer dan 400 euro per maand zouden kosten. Bovendien zouden ze die alternatieve ligplaatsen met hun huidige boot daarna kunnen verkopen, iets dat tonnen op zou kunnen leveren.

De woonboten liggen er al tientallen jaren . Het stadsdeel wil de oevers echter aanpakken, omdat ringslangen, waterspitsmuizen en meervleermuizen zich dan beter zouden kunnen ontwikkelen . Naast de woonboten liggen er vaak ook spullen van de bewoners op de oevers. "Zij moeten weg omdat ze in de ecologische hoofdstructuur liggen", zegt stadsdeelbestuurder Ivar Manuel. "Dat is een soort weg, een soort route voor de natuur."

Volgens hem was het niet verboden om zijn boot daar neer te leggen omdat er geen regels voor waren. Hij heeft met paaltjes een deel van de oever als tuin ingericht. "Dat jij dat niet doet is je eigen probleem. Dat je in een flatje in de stad gaat zitten. Maar jij hebt recht op een stukje grond voor jezelf om zelf te leven. Het wordt je afgenomen." Naar eigen zeggen woont hij sinds ongeveer 1980 op de Diemerzeedijk, maar het stadsdeel gaat uit van 35 jaar geleden.

Manuel benadrukt dat de woonbootbewoners geen vergunning hebben en, in een aantal gevallen op een klein bedrag aan precariobelasting na, naast de aanschaf van de woonboot zelf niets betaalt hebben. Dat erkent woonbootbewoner Mike Houtman, die desondanks niet wil vertrekken. "Ieder mag nemen wat hem toekomt."

Eerder deed een andere woonbootbewoner, Nicolai Visser, al zijn verhaal. Later bleek wel dat hij zijn woonschepen een deel van het jaar verhuurt, mede omdat hij ook in het buitenland woont. Het stadsdeel zegt tot nu toe geen enkele zaak verloren te hebben. Mochten de bewoners van de rechter inderdaad ongelijk krijgen, dan zullen ze zelf voor een nieuwe woonplek moeten zorgen. In het geval van Houtman moet de oever voor 1 oktober leeggemaakt zijn en moet de woonboot zelf op 1 april weg zijn.

"Ze hebben ervoor gekozen deze rechtsgang tot het eind te voeren", zegt Manuel. "Dat eind is in zicht. Nog niet bij iedereen. De rechter gaat nog een aantal uitspraken doen. Maar als dat allemaal voorbij is en de uitspraken zijn erop gericht dat ze weg moeten, en daar lijkt het op nu, dan gaan ze weg." Bij zo'n ontruiming kan desnoods de politie ingezet worden.