Mobiele priklocaties voor hogere vaccinatiegraad: "Jongeren houden ouders tegen om zich te laten vaccineren"

In sommige stadsdelen in Amsterdam blijft het aantal mensen dat zich laat vaccineren tegen corona achter op andere stadsdelen. Om het vaccineren laagdrempeliger te maken, zijn er nu naast de vier vaste priklocaties mobiele prikteams die op verschillende plekken in de stad staan. In het AT5-programma Amsterdam Informeert gaan we langs bij een mobiele priklocatie in Nieuw-West en spreken daar buurtmoeder Ilhame Grinate.

Ilhame Grinate is buurtmoeder bij MoedersKracht en luistert naar de zorgen van buurtbewoners over het coronavaccin. ''Wat ik hoor in de buurt over vaccineren is dat mensen bang zijn omdat ze niet weten wat ze in hun lichaam krijgen'', vertelt Grinate. ''Er heerst veel angst omtrent het vaccin.''

De vaccinatiegraad onder jongeren is in Amsterdam negen procent lager dan het landelijk percentage. Grinate ziet dit terug in Nieuw-West. En daarbij valt haar het volgende op: ''Ik merk dat ze ook hun ouders tegenhouden om zich te laten vaccineren.'' Tegen deze jongeren wil Grinate zeggen: ''Laat je vaccineren en laat vooral je ouders zich vaccineren. Het zal meer kwaad doen als ze niet gevaccineerd zijn dan dat ze wel gevaccineerd zijn.''

Ook verpleegkundige Aicha Karimi van de GGD komt aan het woord en roept Amsterdammers op om zich te laten vaccineren. ''Jongeren denken vaak: Ik word toch niet zo ziek van corona dus waarom zou ik me laten vaccineren?'' Maar je doet het niet alleen voor jezelf legt Karimi uit. ''Je beschermt ook anderen die zich niet kunnen laten vaccineren.''

Mobiele prikteams

Om het vaccineren laagdrempeliger te maken en zoveel mogelijk Amsterdammers te bereiken zet de gemeente mobiele prikteams in die op verschillende plekken in de stad staan. Hier kunnen mensen zonder afspraak binnenlopen voor een 1e of 2e prik. Ook kunnen Amsterdammers hier terecht met vragen over het vaccin. Wil je weten waar de mobiele prikteams de komende weken staan in de stad, klik dan hier.