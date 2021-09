Rechter bepaalt dat Uber-chauffeurs werknemers zijn: "Ik maakte dagen van 15 uur. Dat breekt je op"

Groot nieuws voor de taxichauffeurs van Uber vandaag. Ze zijn geen freelancers meer en moeten per direct in dienst worden genomen. Dat was de uitspraak van de rechter vanmorgen in de rechtszaak die de FNV aanspande tegen het taxibedrijf.

Uber laat weten teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Volgens het bedrijf wil het overgrote deel van de chauffeurs graag zelfstandig blijven en geen afstand doen van de vrijheid die ze als ZZP'er hebben. "In het belang van de chauffeurs gaan wij in hoger beroep." Naomi Slijngard van de FNV gelooft daar niet in. Volgens Slijngard zijn de chauffeurs geen freelancers. "Het klinkt heel cru, maar met de werkwijze die Uber hanteert, kan je deze mensen geen zelfstandige noemen". Volgens taxichauffeur Hakim zorgt die flexibiliteit op dit moment vooral voor veel zorgen. "Ik heb liever dat ik gewoon zeker weet waar ik aan toe ben en normaal een salaris op mijn rekening gestort krijg."

Quote "Mensen moeten 60 tot 70 uur per week werken om rond te komen. Hoe flexibel ben je dan?" Naomi Slijngard - FNV

Hakim Benamran is al een aantal jaar chauffeur bij Uber en is blij met de uitspraak. "Nu kan je gewoon een 40-urige werkweek draaien zonder dat je 24 uur in de auto hoeft te zitten." Ook collega Mirsad Bektasevic herkent de lange dagen. "Wij hadden geen enkele inspraak. Het was eenrichtingsverkeer en Uber bepaalde alles. Je moest hele lange dagen maken om rond te kunnen komen."

Vast salaris en vakantiegeld dus voor de chauffeurs, maar wat betekent dat voor de taxiprijzen? Volgens Slijngard gaat de monopoliepositie van Uber er sowieso voor zorgen dat de prijzen omhoog gaan. Taxichauffeur Mirsad vindt het te begrijpen als de prijzen voor de Amsterdammers gaan stijgen. "Het is heel belangrijk dat de mensen die het werk moeten doen, daar een goede vergoeding voor krijgen. Dat is niet te veel gevraagd lijkt mij. "