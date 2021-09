Hij moet de politie diverser maken: "Als je vindt dat wij het slecht doen, laat ons zien hoe het anders kan"

De Amsterdamse politie hoopt nog altijd op een diverser personeelsbestand. Geen gemakkelijke opgave, weet Mourad Chejjar, die sinds deze zomer als projectleider de kar trekt. "Ik ken geen collega die ‘s ochtends opstaat en zegt: vandaag ga ik iemand in elkaar slaan of discrimineren. Zullen er uitzonderingen zijn? Ja, kan. Ik ken ze nog niet, maar die zullen er zeker zijn."

Ondanks incidenten verdedigt hij juist het imago van zijn organisatie. "Zeg ik dat we alles goed doen? Zeker niet. Kan het beter? Zeker. Maken we fouten? Ja, we zijn mensen."

"Laten we eerlijk zijn: ons imago zag er de afgelopen twee jaar ook niet zo goed uit. Bepaalde casuïstiek speelde daarbij een rol.” Chejjar noemt als voorbeeld het schandaal rondom racistische app-groepen binnen de Rotterdamse politie. “Ik zeg niet dat dat imago terecht is. Ik kan mij daar iets bij voorstellen."

Aan Mourad Chejjar de ingewikkelde taak de Amsterdamse politie-organisatie ‘diverser’ te maken. Het korps streeft al jaren naar het doel een betere afspiegeling te zijn van de bevolking, maar de realiteit blijkt weerbarstig: het instroomproces verloopt stroef, de uitstroom onder agenten met een migratieachtergrond loopt niet terug en het aantal plekken voor nieuwe agenten is beperkt.

Toch is Chejjar gemotiveerd. Hij is pas net begonnen, maar vertelt dat hij van plan is jongeren al in een vroeg stadium (16 tot 18 jaar) warm te maken voor het vak van politieagent. "Het is een zaadje planten, waarvan je hoopt dat het zich jaren later uitbetaalt."

Daarom werkt hij met een externe organisatie aan een pilot om jongeren uit Nieuw-West te selecteren voor een baan bij de politie. "Ze gaan hen drie maanden klaarstomen en uitleggen wat de politie-organisatie inhoudt, wat ze kunnen verwachten, ook qua ambities. Vervolgens doen ze mee aan de selectieprocedure."

Hij hoopt dat een deel rolmodel kan worden voor andere jongeren: "Ik hoop dat op die manier iets anders ontstaat in die wijken dan alleen snel geld maken en de politie die als vijand wordt gezien". Fel: "Je mag ook een rol spelen, hè. Als je vindt dat wij het slecht doen en je wil het verschil maken, kom binnen en laat ons zien hoe het anders kan. Gezamenlijk kunnen we misschien wel iets in beweging krijgen."