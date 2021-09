Zeeburgertunnel komende twee nachten gesloten

Vannacht (27 op 28 september) en morgennacht (28 op 29 september) is de Zeeburgertunnel op de ring gesloten wegens onderhoud. Elke nacht is één tunnelbuis gesloten, bestuurders moeten rekening houden met een kwartier extra reistijd.

Maandagnacht is de oostbuis, vanaf Zuidoost richting Noord, van de tunnel afgesloten van 23.00 uur tot 05.00 uur. Ook de verbindingsboog van de A1 richting de tunnel is afgesloten. Dinsdagnacht is de westbuis, van Noord richting Zuidoost, afgesloten voor dezelfde tijdsduur. Het verkeer wordt omgeleid van via de ring Zuid en West of via de Schellingwouderbrug.

Niet ver van de Zeeburgertunnel is ook de Piet Heintunnel. Die is momenteel ook voor lange tijd dicht vanwege een grondige renovatie.