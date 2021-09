Matchday: begint Ajax met Berghuis of Klaassen tegen Beşiktaş?

Ajax kan de koppositie in de poule van de Champions League goed verstevigen vanavond tegen de Turkse kampioen Beşiktaş. De ploeg van Erik ten Hag is de laatste weken in topvorm en bij de Turken is het halve elftal geblesseerd. De Johan Cruijff Arena is stijf uitverkocht.

De grote vraag is of Steven Berghuis weer op '10' staat of dat Davy Klaassen weer terugkeert in de basis. Klaassen was tot de interlandperiode onomstreden als schaduwspits, leverde in Oranje tegen Turkije de bijna perfecte wedstrijd af, maar hield er een buik-/liesblessure aan over.

Tijdens de afwezigheid van Klaassen, maakte Berghuis een uitstekende indruk op de opengevallen plaats. In de vijf wedstrijden zonder Klaassen scoorde Berghuis drie keer en leverde hij vijf assists.