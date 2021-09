Honderden Beşiktaş-fans onderweg naar Johan Cruijff ArenA

Supporters van de Turkse voetbalclub Beşiktaş zijn onderweg via Centraal Station naar de Johan Cruijff ArenA . De Turkse aanhang was vanmiddag op de Dam vanwege de Champions League-wedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena vanavond. Onder ME-begeleiding worden de Turkse fans nu naar de metro gebracht.

Rond 13.00 uur liepen tientallen fans de Dam op. Ze hadden trommels en spandoeken bij zich. De politie is, zoals vaker als er buitenlandse supporters in de stad zijn, op de achtergrond aanwezig. De Turkse fans zijn nu onderweg naar het Centraal Station.

"Appeltje, eitje"

Volgens de Ajax-fans die zich vanmiddag al hadden verzameld in het centrum is het Turkse Beşiktaş geen partij voor de Godenzonen. "Ik denk een makkelijke 4-0." Iets verderop op de Dam is de Turkse aanhang iets minder zeker van een makkelijke overwinning van vanavond. "Gelijkspel is voldoende."