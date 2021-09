Invoering nieuw beveiligingssysteem metro's uitgesteld na grote storingen

De volledige overgang op CBTC, het nieuwe beveiligingssysteem voor de metro's, is voorlopig uitgesteld. Aanleiding zijn de twee grote storingen van afgelopen weekend waardoor het metroverkeer moest worden stilgelegd. De bedoeling was dat het nieuwe systeem eind deze maand permanent zou worden ingevoerd.

Sinds begin dit jaar wordt het nieuwe systeem voor de metrobeveiliging stap voor stap in gebruik genomen. Eerst werd er alleen op zondagen met het nieuwe systeem gereden en werd dat geleidelijk uitgebreid naar meer dagen. Nadat het metroverkeer verschillende keren moest worden stilgelegd, werd door de gemeente besloten om in de zomer tijdelijk te stoppen met het systeem.

Grote storingen

In augustus werden de ritten met het nieuwe systeem hervat. Van 12 tot en met 26 september stond op de planning om voor het eerst vijftien dagen aaneengesloten met het nieuwe systeem te rijden. Als dat zonder grote problemen zou verlopen, dan zou er niet meer worden teruggeschakeld naar het oude systeem. Echter traden er afgelopen vrijdag en zaterdag twee grote problemen op waardoor al het metroverkeer wederom urenlang moest worden stilgelegd.

"We hebben de storingen helaas niet kunnen verhelpen waardoor we terug moesten schakelen naar het oude systeem", aldus de gemeente. "Er wordt momenteel gekeken wat er precies mis is gegaan op 24 en 25 september. Daarna worden de vervolgstappen bepaald wat betreft de volledige ingebruikname van het systeem." Naar verwachting komt verantwoordelijk wethouder Egbert de Vries morgen tijdens de raadscommissie met meer informatie.

Beveiligingssysteem CBTC

Het beveiligingssysteem, CBTC, wordt al in zo'n 60 andere steden in de wereld gebruikt, maar in Amsterdam gaat het volgens de gemeente om een unieke situatie. Het vervlochten netwerk en de verschillende typen en generaties en lengtes van voertuigen zouden voor grote problemen zorgen. De Franse leverancier van het systeem, Alstom, moest een groot aantal functies en mogelijkheden inbouwen, waardoor volgens de gemeente problemen konden ontstaan die zich elders niet hebben voorgedaan.

Sinds afgelopen zondag wordt er weer met het oude systeem gereden. Wanneer het nieuwe systeem in gebruik wordt genomen, is nog niet bekend. De tijd voor de invoering van het nieuwe systeem begint overigens wel te dringen; de nieuwe M7-metro's die het GVB heeft besteld kunnen alleen rijden op het nieuwe systeem.