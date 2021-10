Halsema over affaire Ivens: "Er zijn wel dingen niet goed genoeg gegaan"

De manier waarop de gemeente reageerde op signalen van grensoverschrijdend gedrag van de in juli opgestapte wethouder Wonen Laurens Ivens (SP) had beter gemoeten. Dat zegt burgemeester Halsema vanavond in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

"Er zijn wel dingen niet goed genoeg gegaan en dat is nu na de wob-procedure ook bekend geworden", zegt Halsema. "Dat is dat er in de begeleiding van de betrokkenen onvoldoende zorg is geweest en de betrokkenen daardoor het gevoel hebben gehad dat hun vrijheid werd ingeperkt. En dat kan natuurlijk niet."



Eerder deze week werd het onderzoek openbaar dat werd ingesteld nadat er formele meldingen waren binnengekomen over het gedrag van Ivens. Daarin stond onder andere dat vrouwelijke medewerkers die zich hadden beklaagd over de "seksualiserende" opmerkingen van de toen nog wethouder Wonen, werden gevraagd om dan maar weg te blijven bij vergaderingen. Halsema: "Dat is natuurlijk niet goed."



Sneller optreden, de eerste signalen dateerden al van 2019, was volgens de burgemeester niet mogelijk. De eerste officiële meldingen die onderzoek rechtvaardigden werden namelijk pas in januari van dit jaar gedaan. Toch bleek ook uit dat onderzoek dat de melders zich aanvankelijk niet serieus genomen voelden. Zij verklaarden dat hun leidinggevenden onvoldoende handelend optraden.



Quote "Dit is in Amsterdam rondom een bestuurder niet vaak voorgekomen" femke halsema, burgemeester van amsterdam

Halsema: "Het moet zeker beter. Dit is in Amsterdam rondom een bestuurder niet vaak voorgekomen. Wat we nu doen is protocollen opstellen waardoor alle betrokkenen weten hoe direct te handelen. Hoe het Bureau Integriteit snel te alarmeren, hoe ervoor te zorgen dat degenen die het signaal afgeven, altijd het gevoel hebben dat hun welzijn en hun belang voorop staat. Want daar moet het natuurlijk om gaan." Het onderzoek naar het gedrag van Ivens is weliswaar openbaar, maar grote delen zijn vanwege de privacy zwart gelakt. Om diezelfde reden moet Halsema zich op de vlakte houden over de vraag hoe het nu gaat met de vier vrouwen die de zaak aanhangig maakte. "Dat vind ik ingewikkeld omdat dat ook in de privacy treedt, maar ik denk dat het verloop nu voor de betrokkenen ook een opluchting is."



