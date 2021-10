Politie houdt week lang zoekactie naar lichaam UvA-studente Sumanta Bansi

Deze hele week wordt gezocht naar het lichaam van de vermiste UvA-studente Sumanta Bansi. Dit gebeurt vandaag tot en met vrijdag in recreatiegebied de Hulk in Scharwoude. Dat laat de Noord-Hollandse politie zojuist weten.

Bij de zoekactie krijgt de politie hulp van het Veteranen Search Team en de Landelijke Eenheid van de politie. De zoektocht wordt gezien als een ultieme poging om Sumanta te vinden. Volgende week wordt tijdens een tussentijdse zitting waarschijnlijk het dossier gesloten, in aanloop naar de inhoudelijke behandeling.

De politie heeft dit jaar vaker gezocht naar de studente in het Scharwouder recreatiegebied. De laatste keer was in augustus, toen speurhonden van Stichting Signi aansloegen tijdens een verkenning.

De politie liet destijds weten dat zij niets concreets hadden gevonden. In april vond de politie een deel van een schep in De Hulk. In juni was ook een zoekactie opgezet, maar zonder succes.

Op 18 februari 2018 verdween de zwangere Sumanta, zij was toen 22 jaar oud. Ze woonde in bij Manodj B., van wie ze zwanger was. Sinds november vorig jaar zit B. vast. Hij wordt verdacht van de moord op Sumanta en het laten verdwijnen van haar lichaam.