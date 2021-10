Stad NL V Tattookoning Schiffmacher begrijpt niets van blauw en groen pigmentverbod

Tattoo-artiest Henk Schiffmacher vindt het onbegrijpelijk dat het zetten van een blauwe of groene tattoo vanaf 2022, als het aan de EU ligt, verboden wordt. "Als je de tattoo goed zet en het op zijn plek blijft, is er niets aan de hand."

"Ik ben getatoeëerd inThaise tempels uit zo'n pot waar heel Bangkok uit getatoeëerd werd, ik ben in de Pacific en in Borneo getatoeëerd en ik leef nog steeds," vertelt Henk Schiffmacher vanuit zijn tattooshop op de Ceintuurbaan. "Dit is zo'n regel die is doorgevoerd door zo'n ambtenaartje die nog nooit met iemand uit de tattoo-wereld heeft gepraat." Volgens Henk is een groene of blauwe tattoo in principe dus veilig. "Het wordt pas gevaarlijk als het spul door je lichaam gaat zwerven. Ik ben trouwens sowieso niet voor tattoos weer weglaseren. Je zet toch ook niet een papierversnipperaar naast een kunstenaar?"

Quote "Uit onderzoek blijkt dat er een verhoogd risico is met het gebruik van deze kleurstoffen" Thomas Rustemeyer, dermatoloog Amsterdam UMC

Dermatoloog van het Amsterdam UMC Thomas Rustemeyer vindt het verbod wel te verdedigen. "Uit onderzoek werd duidelijk dat er toch een verhoogd risico zou kunnen bestaan, met het gebruik van deze kleurstoffen en de conserveermiddelen, op het krijgen van kanker. En dan is het niet zo dat mensen die nu een blauwe of groene tattoo hebben kanker krijgen, absoluut niet. Maar de dosis bepaalt het gif, grote tatoeages zullen gevaarlijker zijn dan kleine. " Lastig te voorspellen Voor de kleuren blauw en groen werd aangetoond dat kanker kan ontstaan. Volgens de dermatoloog horen groen en blauw bij Azo-kleurstoffen, die zich tot ons genetisch materiaal kunnen hechten en die in het lichaam omgezet kunnen worden in kankerverwekkende stoffen. Dit proces wordt versneld door laserlicht. Naar alle waarschijnlijkheid volgen andere kleuren, zoals rood en geel later. Hoe groot de kans is dat je kanker krijgt van deze inkt vindt Rustemeyer moeilijk te voorspellen. "Het zijn natuurlijk heel veel mensen die je moet volgen over een lange periode. Kijk maar hoeveel decennia het heeft geduurd totdat het onomstotelijk is bewezen dat roken kanker veroorzaakt. Dat duurt gewoon lang."

Quote "Mensen die gewoon vanuit hun keukentje tattoëren zullen het gewoon blijven gebruiken" Henk Schiffmacher, Tattoo-artiest

Schiffmacher vindt het jammer dat dit besluit zonder overleg met mensen uit de tattoo-branche is genomen is. Hij is bang dat veel mensen die kleuren alsnog thuis gaan zetten, wat alleen maar gevaarlijker is. "Alles is alsnog op internet te verkrijgen. Mensen die gewoon vanuit hun keukentje tattoëren zullen het gewoon blijven gebruiken." Vanaf begin 2022 worden meer dan 4000 gevaarlijke stoffen in tattoo-inkt en permanente make-up verboden. De geschatte kosten voor de industrie om de chemicaliën te vervangen wordt geschat op 4.6 miljoen per jaar.